Роспотребнадзор рассказал о комфортной температуре в помещении

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Существуют нормативы, при которых человеку находиться в доме комфортно и безопасно для здоровья. Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года – 20-28 градусов.

Комфортное проживание в жилых домах невозможно, если в них слишком холодно, жарко, влажно или сухо. Но изменение какого-либо из показателей может оказать негативное влияние на здоровье человека.

При повышенной температуре воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, как физической, так и умственной. Человек быстрее утомляется, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск простудных заболеваний, заболеваний органов дыхания, что связано с угнетением иммунной системы.

Если в помещении слишком холодно, то, конечно же, часто у его обитателей регистрируются риниты, бронхиты, пневмонии, ангины и др. Также усугубляется течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.

Низкая влажность негативно сказывается на коже и слизистых оболочках человека – они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм.

Высокая влажность, особенно в сочетании с высокой температурой воздуха, приводит к ухудшению общего состояния, возникновению слабости. Длительное воздействие этого фактора способствует снижению иммунитета. Обостряются хронические заболевания. Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и различными кожными заболеваниями. В местах с повышенной влажностью быстро появляется сырость, появляется серая плесень, которая поражает мебель, стены, потолки помещений и также отрицательно влияет на здоровье человека, вызывая аллергические реакции, заболевания органов дыхания, вплоть до возникновения бронхиальной астмы.

В многоквартирных домах обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании. Нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последовать административное наказание.

Если температура в квартире значительно отличается он норматива, надо написать заявление о несоответствии параметров микроклимата в УК.

Если результат обращения вас не устраивает, целесообразно написать жалобы в Управление Роспотребнадзора или в Жилищную инспекцию города.

Однако и жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха – не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями – все эти действия необходимо согласовывать в установленном порядке.