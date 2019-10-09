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Роспотребнадзор рассказал о комфортной температуре в помещении
Фото с сайта forum.hayabusa-club.ru.

Роспотребнадзор рассказал о комфортной температуре в помещении

Слишком холодное, жаркое, влажное или сухое помещение может спровоцировать различные заболевания.

Существуют нормативы, при которых человеку находиться в доме комфортно и безопасно для здоровья. Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18-24 градуса, а в теплый период года – 20-28 градусов.
 
Комфортное проживание в жилых домах невозможно, если в них слишком холодно, жарко, влажно или сухо. Но изменение какого-либо из показателей может оказать негативное влияние на здоровье человека.
 
При повышенной температуре воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, как физической, так и умственной. Человек быстрее утомляется, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Возрастает риск простудных заболеваний, заболеваний органов дыхания, что связано с угнетением иммунной системы.
 
Если в помещении слишком холодно, то, конечно же, часто у его обитателей регистрируются риниты, бронхиты, пневмонии, ангины и др. Также усугубляется течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем. Например, это относится к ишемической болезни сердца, гипертензивным состояниям, диабету.
 
Низкая влажность негативно сказывается на коже и слизистых оболочках  человека – они высыхают, что позволяет различным вирусам и бактериям проще проникать в организм.
 
Высокая влажность, особенно в сочетании с высокой температурой воздуха, приводит к ухудшению общего состояния, возникновению слабости. Длительное воздействие этого фактора способствует снижению иммунитета. Обостряются хронические заболевания. Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и различными кожными заболеваниями. В местах с повышенной влажностью быстро появляется сырость, появляется серая плесень, которая поражает мебель, стены, потолки помещений и также отрицательно влияет на здоровье человека, вызывая аллергические реакции, заболевания органов дыхания, вплоть до возникновения бронхиальной астмы.
 
 
В многоквартирных домах обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании. Нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последовать административное наказание.
Если температура в квартире значительно отличается он норматива, надо написать заявление о несоответствии параметров микроклимата в УК.
Если результат обращения вас не устраивает, целесообразно написать жалобы в Управление Роспотребнадзора или в Жилищную инспекцию города.
 
Однако и жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха – не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями – все эти действия необходимо согласовывать в установленном порядке.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:00 +2
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