На трассе «Тула – Новомосковск» фура собрала массовое ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

ДТП произошло 7 октября в 12.15 на 43-м километре автодороги.

По предварительной информации, 30-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную дистанцию для движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 36-летнего мужчины.

Из-за этого Daewoo Nexia столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-2818 под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения с Daewoo ГАЗ врезался во встречный Mitsubishi L200. Из-за этого Daewoo Nexia столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-2818 под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения с Daewoo ГАЗ врезался во встречный Mitsubishi L200.

В ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia. С различными травмами его госпитализировали.

Всем транспортным средствам причинены механические повреждения.