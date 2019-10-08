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На трассе «Тула – Новомосковск» фура собрала массовое ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе «Тула – Новомосковск» фура собрала массовое ДТП

ДТП произошло 7 октября в 12.15 на 43-м километре автодороги.

По предварительной информации, 30-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную дистанцию для движения и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 36-летнего мужчины.
 

Из-за этого Daewoo Nexia столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-2818 под управлением 32-летнего мужчины. После столкновения с Daewoo ГАЗ врезался во встречный Mitsubishi L200.
 
В ДТП пострадал водитель Daewoo Nexia. С различными травмами его госпитализировали.
 
Всем транспортным средствам причинены механические повреждения.
 

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:15 +6
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