В России хотят запретить крафтовое пиво
Волна сообщений о возможном запрете частных пивоварен в России прошла по федеральным каналам.
В Росстандарте заявили, что по новым нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность частных пивоварен с 1 января 2021 года будет приостановлена.
Кроме того, согласно упомянутому регламенту ЕАЭС, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. А введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», — приводит RT слова представителей ведомства.
Производство крафтового пива не регламентировано никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести и к контрафакту, сказали в Росстандарте.
А что думают об этом пивовары?
Myslo обратился за комментарием к основателю пивоварни Saldens Денису Сальникову. Он считает, что частным пивоварням в связи с принятием нового регламента ничего не грозит:
Денис Сальников
– Я думаю, эта новость – какой-то вброс из-за незнания теории. Новый регламент ЕАЭС шире ныне действующего. Крафтовое пиво, как и «некрафтовое», сделано из воды, солода и хмеля. И никаких новых ограничений мы для себя не видим. А для добавления в рецептуру всяких экзотических ингредиентов есть такое понятие, как «пивной напиток».