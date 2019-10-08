В России хотят запретить крафтовое пиво

В Росстандарте заявили, что по новым нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность частных пивоварен с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Кроме того, согласно упомянутому регламенту ЕАЭС, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. А введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», — приводит RT слова представителей ведомства.

Производство крафтового пива не регламентировано никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести и к контрафакту, сказали в Росстандарте.

А что думают об этом пивовары?

Myslo обратился за комментарием к основателю пивоварни Saldens Денису Сальникову. Он считает, что частным пивоварням в связи с принятием нового регламента ничего не грозит: