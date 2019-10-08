новости
новости
Регистрация
В России хотят запретить крафтовое пиво
Фото pixabay.com.

В России хотят запретить крафтовое пиво

Волна сообщений о возможном запрете частных пивоварен в России прошла по федеральным каналам.

В России может прекратиться производство крафтового пива. Об этом пишет RT со ссылкой на Росстандарт. Это может произойти после того, как в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Этот регламент будет обязательным и в России.
 

В Росстандарте заявили, что по новым нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность частных пивоварен с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Кроме того, согласно упомянутому регламенту ЕАЭС, с 2021 года пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. А введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

«Учитывая разные подходы к изготовлению крафтового пива, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета», — приводит RT слова представителей ведомства.

Производство крафтового пива не регламентировано никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести и к контрафакту, сказали в Росстандарте.

А что думают об этом пивовары?

Myslo обратился за комментарием к основателю пивоварни Saldens Денису Сальникову. Он считает, что частным пивоварням в связи с принятием нового регламента ничего не грозит:

Денис Сальников

– Я думаю, эта новость – какой-то вброс из-за незнания теории. Новый регламент ЕАЭС шире ныне действующего. Крафтовое пиво, как и «некрафтовое», сделано из воды, солода и хмеля. И никаких новых ограничений мы для себя не видим. А для добавления в рецептуру всяких экзотических ингредиентов есть такое понятие, как «пивной напиток».

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
крафтовое пивоcалденсSaldens
Люди
Денис Сальников
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется тепло
Синоптики рассказали, когда в Тулу вернется тепло
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.