Самый смешной населенный пункт России: тульская Дача-Рог потягается с Мошонками и Хренищем
Сервис путешествий Туту.ру запускает голосование на самое веселое название населенного пункта нашей страны.
В этом туре голосуют за самое веселое название населенного пункта Центральной России. Участвуют 10 субъектов РФ: Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская и Кировская области, а также Республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.
Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги конкурса обещают подвести в конце ноября 2019 года. А пока — новая десятка претендентов:
- Мошонки (Калужская область);
- Дача-Рог (Тульская область);
- Хренище (Воронежская область);
- Большой Чердак (Пензенская область);
- Васина Поляна (Республика Мордовия);
- Налейка (Ульяновская область);
- Чай-Поселок (Нижегородская область);
- Ишаки (Республика Чувашия);
- Мочалище (Республика Марий Эл);
- Лом-Комары (Кировская область).
Голосование продлится до 12 октября. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета». Отдать свой голос можно здесь или здесь.
Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей десятке, попадет в финальный этап. Напомним, в финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область). Кто составит им компанию, решится с помощью отборочных голосований.
Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
В 2018 году победителем конкурса стала Пермская деревня Чуваки. От Тулы в прошлом голосовании была представлена Диктатура и, к сожалению, не выиграла.
А на Myslo был забавный тест со смешными названиями тульских деревень. Пройдемся?