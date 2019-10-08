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Самый смешной населенный пункт России: тульская Дача-Рог потягается с Мошонками и Хренищем
Иллюстрации tutu.ru.

Самый смешной населенный пункт России: тульская Дача-Рог потягается с Мошонками и Хренищем

Сервис путешествий Туту.ру запускает голосование на самое веселое название населенного пункта нашей страны.

В этом туре голосуют за самое веселое название населенного пункта Центральной России. Участвуют 10 субъектов РФ: Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская и Кировская области, а также Республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги конкурса обещают подвести в конце ноября 2019 года. А пока — новая десятка претендентов:

  1. Мошонки (Калужская область);
  2. Дача-Рог (Тульская область);
  3. Хренище (Воронежская область);
  4. Большой Чердак (Пензенская область);
  5. Васина Поляна (Республика Мордовия);
  6. Налейка (Ульяновская область);
  7. Чай-Поселок (Нижегородская область);
  8. Ишаки (Республика Чувашия);
  9. Мочалище (Республика Марий Эл);
  10. Лом-Комары (Кировская область).

Голосование продлится до 12 октября. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета». Отдать свой голос можно здесь или здесь.

Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей десятке, попадет в финальный этап. Напомним, в финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область). Кто составит им компанию, решится с помощью отборочных голосований.

Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

В 2018 году победителем конкурса стала Пермская деревня Чуваки. От Тулы в прошлом голосовании была представлена Диктатура и, к сожалению, не выиграла.

 

А на Myslo был забавный тест со смешными названиями тульских деревень. Пройдемся?

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:10 +7
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