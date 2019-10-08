Самый смешной населенный пункт России: тульская Дача-Рог потягается с Мошонками и Хренищем

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В этом туре голосуют за самое веселое название населенного пункта Центральной России. Участвуют 10 субъектов РФ: Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская и Кировская области, а также Республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Всего конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги конкурса обещают подвести в конце ноября 2019 года. А пока — новая десятка претендентов:

Мошонки (Калужская область); Дача-Рог (Тульская область); Хренище (Воронежская область); Большой Чердак (Пензенская область); Васина Поляна (Республика Мордовия); Налейка (Ульяновская область); Чай-Поселок (Нижегородская область); Ишаки (Республика Чувашия); Мочалище (Республика Марий Эл); Лом-Комары (Кировская область).

Голосование продлится до 12 октября. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета». Отдать свой голос можно здесь или здесь.

Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей десятке, попадет в финальный этап. Напомним, в финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область). Кто составит им компанию, решится с помощью отборочных голосований.

Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

В 2018 году победителем конкурса стала Пермская деревня Чуваки. От Тулы в прошлом голосовании была представлена Диктатура и, к сожалению, не выиграла.

А на Myslo был забавный тест со смешными названиями тульских деревень. Пройдемся?

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