Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно

Преступники, которые обокрали отделение «Газэнергобанка» на Красноармейском проспекте в Туле, проникли в офис через выходящее во двор многоквартирного дома окно. По одной из версий, злоумышленники сначала сняли замок на решетке, а затем отжали окно с помощью фомки или аналогичного по функционалу предмета. Интересно, что при первоначальном визуальном осмотре обнаружить замок или его обломки не удалось.

Не исключается, что преступники могли быть знакомы с планировкой помещения, а также знали расположение сейфа с деньгами. Вскрыв его, медвежатники забрали наличность и покинули офис банка, открыв железную дверь, которая тоже выходит во двор. На момент приезда полиции и экспертов эта дверь была подперта снаружи двумя кирпичами.

Жители дома удивлены дерзостью злоумышленников, ведь уличное освещение во дворе горит всю ночь, а над подъездом, рядом с которым находится послужившее входом для преступников окно, висит автоматический светильник. Впрочем, пока не удалось найти свидетелей, которые заметили бы хоть что-то подозрительное, связанное с происшествием.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили Myslo, что сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и сумму похищенного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.