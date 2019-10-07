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Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно

Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно

Злоумышленники вскрыли сейф с деньгами.

Преступники, которые обокрали отделение «Газэнергобанка» на Красноармейском проспекте в Туле, проникли в офис через выходящее во двор многоквартирного дома окно. По одной из версий, злоумышленники сначала сняли замок на решетке, а затем отжали окно с помощью фомки или аналогичного по функционалу предмета. Интересно, что при первоначальном визуальном осмотре обнаружить замок или его обломки не удалось.
 
Не исключается, что преступники могли быть знакомы с планировкой помещения, а также знали расположение сейфа с деньгами. Вскрыв его, медвежатники забрали наличность и покинули офис банка, открыв железную дверь, которая тоже выходит во двор. На момент приезда полиции и экспертов эта дверь была подперта снаружи двумя кирпичами.
 
 
Жители дома удивлены дерзостью злоумышленников, ведь уличное освещение во дворе горит всю ночь, а над подъездом, рядом с которым находится послужившее входом для преступников окно, висит автоматический светильник. Впрочем, пока не удалось найти свидетелей, которые заметили бы хоть что-то подозрительное, связанное с происшествием.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили Myslo, что сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и сумму похищенного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

 

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Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 1
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 2
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 3
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 4
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 5
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 6
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 7
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 8
Кража из банка в Туле: преступники проникли в офис через окно, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:20 +4
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