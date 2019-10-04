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В Богородицке сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за неадекватным водителем: видео
Кадр из видео.

В Богородицке сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за неадекватным водителем: видео

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне ночью в Богородицке экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Лада», который передвигался по улицам с нарушением ПДД: водитель совершал резкие маневры, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Полицейские решили остановить «Ладу» для проверки, однако водитель не подчинился законному требованию и попытался скрыться.

– По предварительным данным, на высокой скорости автомобиль стал двигаться в направлении выезда из Богородицка. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование транспортного средства, неоднократно предупреждая водителя о противоправности действий и требуя прекратить движение, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Находившийся за рулем мужчина продолжал игнорировать требования полицейских.

В соответствии с действующим законодательством сотрудники ДПС приняли решение применить оружие.

После предупредительного выстрела в воздух полицейские выстрелили по колесам транспортного средства.

В итоге нарушитель был задержан. Им оказался 36-летний ранее судимый представитель цыганского этноса. Он доставлен в отдел МВД для разбирательства.

 

В пресс-службе ведомства уточнили, что в результате преследования автомобиля никто не пострадал.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:31 +7
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