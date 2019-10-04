новости
новости
Регистрация
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб

В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб

ДТП произошло на въезде в пос. Иншинка.

Как сообщает корреспондент Myslo, на въезде в пос. Иншинский в Туле произошло серьезное ДТП: столкнулись Renault Fluence и грузовик MAN. По словам водителя большегруза, он ехал в направлении поселка и неожиданно на него со встречной полосы, через две сплошные, вылетел Renault.

«У меня сложилось впечатление, что он вообще не пытался затормозить и уйти от столкновения. Я попытался прижаться вправо и избежать удара, но не смог», – рассказал водитель грузовика.

Удар был такой силы, что легковой автомобиль отбросило обратно на встречную полосу и развернуло в противоположном направлении. От полученных повреждений водитель Renault скончался на месте.

Окончательные обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции. 

Галерея
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 1
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 2
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 3
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 4
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 5
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 6
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 7
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 8
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 9
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 10
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 11
В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб, Фото: 12
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 00:13 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПДТП с грузовикомсмертельное ДТП
Место
Тулапоселок Иншинский

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Зареченском мосту в Туле после ДТП перевернулась «пятёрка»
На Зареченском мосту в Туле после ДТП перевернулась «пятёрка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.