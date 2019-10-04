В Туле Renault влетел в грузовик: водитель погиб

Как сообщает корреспондент Myslo, на въезде в пос. Иншинский в Туле произошло серьезное ДТП: столкнулись Renault Fluence и грузовик MAN. По словам водителя большегруза, он ехал в направлении поселка и неожиданно на него со встречной полосы, через две сплошные, вылетел Renault.

«У меня сложилось впечатление, что он вообще не пытался затормозить и уйти от столкновения. Я попытался прижаться вправо и избежать удара, но не смог», – рассказал водитель грузовика.

Удар был такой силы, что легковой автомобиль отбросило обратно на встречную полосу и развернуло в противоположном направлении. От полученных повреждений водитель Renault скончался на месте.

Окончательные обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.