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В центре Тулы мужчина лег спать на проезжей части
Фото: instagram.com/tula71.ru/

В центре Тулы мужчина лег спать на проезжей части

По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В соцсетях очевидцы опубликовали кадры с мужчиной, который улегся спать на проезжей части, примерно напротив дома №18 на проспекте Ленина в Туле. Он был вполне прилично одет и не похож на бездомного — автор фото предположил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
 
Отметим — «соне» очень повезло, что его не переехал какой-нибудь автомобиль.
 
«Отдыхает на проспекте Ленина, и как его ещё не переехали? Каким нужно быть бессердечным, чтобы не остановиться и не узнать, жив ли он?
P. S. Вызваны бригада скорой помощи и патруль полиции», — гласит подпись к фото.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:37 +5
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