В центре Тулы мужчина лег спать на проезжей части

Фото: instagram.com/tula71.ru/

В соцсетях очевидцы опубликовали кадры с мужчиной, который улегся спать на проезжей части, примерно напротив дома №18 на проспекте Ленина в Туле. Он был вполне прилично одет и не похож на бездомного — автор фото предположил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим — «соне» очень повезло, что его не переехал какой-нибудь автомобиль.

«Отдыхает на проспекте Ленина, и как его ещё не переехали? Каким нужно быть бессердечным, чтобы не остановиться и не узнать, жив ли он?