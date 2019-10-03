10 самых важных вопросов об имущественных налогах

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Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы налогоплательщиков.

1. Какие сроки уплаты имущественных налогов в этом году и кто должен заплатить налоги?

Уведомления об уплате налогов получили владельцы земли, квартир, домов, гаражей, автомобилей и др. Срок уплаты имущественных налогов физлиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц) — не позднее 2 декабря. Уведомления граждане получили по почте или онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте nalog.ru. Всего налогоплательщикам нашего региона для уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортного, земельного и налога на имущество) и НДФЛ за 2018 год уже направлено 645 тысяч сводных налоговых уведомлений на сумму имущественных налогов более 2,5 млрд рублей.

Следует обратить внимание, что в отношении физических лиц – пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица», не представивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе, отсутствуют основания для направления документов налоговых органов на бумажном носителе по почте. Таким образом, физлицо, получившее доступ к личному кабинету, будет получать документы налоговых органов - в том числе, уведомления на уплату личных имущественных налогов - в электронной форме через личный кабинет.

Управление для удобства взаимодействия с налоговым органом настоятельно рекомендует тем налогоплательщикам, кто получал регистрационную карту, но по каким-то причинам утратил ее или забыл пароль к личному кабинету, а также в случае блокировки доступа к сервису, обратиться в любую ближайшую налоговую инспекцию для восстановления доступа. Процедура восстановления доступа занимает несколько минут.

2. Изменилась ли форма налогового уведомления?

Необходимо обратить внимание налогоплательщиков, что в соответствии с ФЗ от 27.12.2018 № 546-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ» с 1 июня этого года совместно с налоговым уведомлением платежные документы для оплаты налогов не направляются. Вместо квитанций в каждом разделе налогового уведомления указаны сведения, необходимые для перечисления соответствующего налога в бюджетную систему.

Кроме того, в налоговом уведомлении теперь не отображаются объекты, находящиеся в собственности граждан, по которым отсутствует сумма налога к уплате, т.е. в отношении которых в соответствии с налоговым законодательством предоставлены льготы в полном объеме либо вычеты, размер которых равен или превышает налоговую базу (кадастровую стоимость объектов недвижимости, в том числе земельных участков).

3. Что делать, если уведомление не пришло?

Такое бывает, если гражданин не живет по месту прописки. В собственности у человека может быть несколько объектов недвижимости в разных местах, но налоговое уведомление отправляется по адресу постоянной регистрации по месту жительства. Если вы специально не уведомили налоговые органы о другом адресе для доставки корреспонденции.

Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц — не позднее 2 декабря.

Для получения налогового уведомления нужно обратиться в любую налоговую инспекцию.

Также в отделениях МФЦ Тульской области появилась новая услуга, позволяющая физическому лицу или его уполномоченному представителю лично получить в многофункциональном центре налоговое уведомление.

За получением новой услуги налогоплательщику необходимо обратиться в любое удобное ему отделение МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и заполнить заявление о получении налогового уведомления. В случае если заявление заполняется законным или уполномоченным представителем налогоплательщика, необходимо приложить документ, подтверждающий такие полномочия. Налоговое уведомление выдадут в согласованный с сотрудником МФЦ день и время.

4. Какие изменения произошли в системе расчета платежей и льготах для некоторых категорий граждан?

Что касается всех имущественных налогов, то с налогового периода 2018 года для налогоплательщиков, относящихся к льготным категориям (пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного возраста, многодетные и др.) установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот и вычетов. В случае, если налогоплательщик, имеющий право на льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, она предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.

По земельному налогу (вычет на «шесть соток»)

Еще с 2017 года пенсионеры, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды и некоторые другие категории граждан получили право на вычет при расчете земельного налога в виде уменьшения налоговой базы (кадастровой стоимости) на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку. Так, если у льготника в собственности участок площадью 6 соток и меньше, платить налог не нужно, если превышает 6 соток, его рассчитают за оставшуюся площадь. Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую налоговую инспекцию до 1 ноября. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.

С 1 января 2018 года такой же вычет применяется для физлиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 6 соток налогом не облагаются (подп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ).

За 2018 год налог исчислен исходя из кадастровой стоимости земельных участков.

Информация о кадастровой стоимости земельных участков является общедоступной и размещена на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

С 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного налога.

Кроме того, в 2019 году введено 10% ограничение на рост суммы земельного налога. Так, в случае если сумма земельного налога, исчисленная в отношении земельного участка, превышает сумму налога, исчисленную в отношении этого земельного участка за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в размере, равном сумме налога за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1. При этом указанное ограничение роста налога не применяется в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применен коэффициент 2 или 4.

По налогу на имущество физических лиц

В Тульской области уже третий год расчет налога на имущество физических лиц производится исходя из кадастровой стоимости объектов. Кадастровая стоимость приближена к рыночной цене недвижимости.

За 2018 год налог исчислен исходя из кадастровой стоимости, утвержденной Постановлением правительства Тульской области от 12.09.2016 № 414, применяемой для целей налогообложения с 01.01.2017.

Информация о кадастровой стоимости объектов недвижимости также является общедоступной и размещена на сайте Росреестра.

При расчете налога реализованы и дополнительные меры социальной поддержки — это налоговые вычеты для жилой недвижимости.

Речь идет о необлагаемой налогом кадастровой стоимости в размере 20 кв. м, если это квартира, 10 кв. м, если это комната, и 50 кв. м, если это жилой дом.

Кроме того, с 1 января 2018 года для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, установлен дополнительный вычет на 5 кв. м в отношении квартиры (а также части квартиры или комнаты) и на 7 кв. м для частного дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК РФ). Это значит, что если площадь квартиры составляет 65 кв. м, то для семьи, имеющей трех несовершеннолетних детей, налогом будет облагаться только 30 кв. м (65 кв.м – 20 кв.м – (5*3) кв.м).

Кроме того, в целях снижения налогового бремени до перехода на полное исчисление налога от кадастровой стоимости, в течение трехлетнего срока при расчете налога применяются понижающие коэффициенты. Так, за 2018 год в соответствии с п.8 ст.408 НК РФ на территории Тульской области исчисление налога произведено налоговыми органами с учетом коэффициента 0,6.

С 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).

Также при расчете налога на имущество физических лиц за 2018 год применен коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по сравнению с его суммой за предыдущий период. Исключением являются только объекты торгово-офисного назначения (п. 8.1 ст. 408 НК РФ).

По транспортному налогу

Для расчета транспортного налога за 2018 год был расширен перечень дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, который размещен на сайте Минпромторга. Владельцам таких машин налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

Начиная с налогового периода 2018 года транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, не облагаются налогом до месяца их возврата законному владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения, как было ранее.

Подробную информацию можно получить с помощью «Справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам».

5. Как исчисляется транспортный налог за проданный автомобиль?

Одним из проблемных вопросов, волнующих налогоплательщиков, является получение налоговых уведомлений на уплату транспортного налога за проданный автомобиль.

Причины направления уведомления могут быть различны, одной из которых, зачастую, является отсутствие в налоговом органе информации об изменении регистрационных данных о собственнике транспортного средства.

Сведения о транспортных средствах и их владельцах поступают в налоговые органы от регистрирующих органов, в частности, органов ГИБДД.

Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.

При этом следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется органами ГИБДД на основании заявления нового собственника автомобиля, поданного в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля.

В случае, если новый владелец не зарегистрировал в установленном порядке автомобиль, то прежнему владельцу следует обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку.

И только после того, как в налоговые органы от органов ГИБДД поступят сведения о прекращении регистрации транспортного средства за прежним владельцем, налоговый орган прекратит исчислять ему налог.

6. Какие льготы предоставляются гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы?

Для таких категорий граждан, как:

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение;

граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом

льготы по транспортному налогу предоставляются в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, ранее предельный размер мощности льготируемого транспортного средства составлял 250 лошадиных сил.

7. Как обратиться в налоговую инспекцию, если возникли вопросы?

При возникновении вопросов по исчислению имущественных налогов, в том числе по информации, содержащейся в полученном налоговом уведомлении, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов собственности. Обратиться в налоговые органы возможно любым удобным способом:

через «Личный кабинет налогоплательщика»;

через сервис «Обратиться в ФНС России»;

направить письменное обращение;

прийти в налоговую инспекцию лично;

позвонить в Контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8 (800) 222-22-22.

Режим работы оперзалов инспекций и контакт-центра:

понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,

вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,

пятница – с 9.00 до 16.45.

В октябре обслуживание налогоплательщиков по субботам будет осуществляться 5 и 19 октября.

С 18.00 до 20.00 инспекция окажет следующие услуги:

прием налоговых деклараций (расчетов) и обращений в письменной форме;

прием заявлений и выдача справок о состоянии расчетов с бюджетом и об исполнении обязанности об уплате налогов.

В пятницу, 25 октября, с 9.00 до 20.00 налоговые инспекции Тульской области ждут налогоплательщиков на всероссийскую акцию «День открытых дверей», которая ежегодно проводится накануне наступления срока уплаты имущественных налогов.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

8. Можно ли самому проверить, правильно ли рассчитан налог, не закралась ли ошибка?

На сайте ФНС есть налоговый калькулятор, любой налог можно посчитать (раздел «Электронные сервисы»). Сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» позволяет получить информацию по вопросам применения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам.

На сайте ФНС России в разделе «Физическим лицам» подразделе «Граждане платят налоги» можно найти ответы на типовые вопросы.

9. Как заплатить налоги за другого человека?

С 2016 года можно платить налоги не только за себя, но и за третьих лиц. Например, дети могут платить за родителей, а муж — за жену. Если один человек платит за другого и правильно указывает данные платежа, то платеж зачтут не тому, кто платит, а тому, за кого платят.

Сделать это можно по QR-коду или по индексу документа УИНу (уникальный идентификатор начисления), размещенным на налоговом уведомлении, через Онлайн – банк или платежные терминалы. Оформят платеж также в отделениях банков или почты.

10. Расскажите о последствиях несвоевременной уплаты налогов, с которыми могут столкнуться должники-физические лица.

В отношении лиц, не исполнивших обязанность по уплате налогов, будет принят комплекс мер.