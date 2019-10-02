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Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября

Какие улицы Тулы будут обесточены 3 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Мосина, 5,
  • ул. Ленина, 7,
  • пер. Красный, 2,
  • ул. М. Горького, 33, 31-а, 27-а, 33-в, 33-а, 33-в, 33-е, 33-д,
  • ул. М. Смирнова, 115-а,
  • ул. Бандикова, 2-а,  4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
  • ул. Кауля, 22-54,
  • ул. Макаренко, 10-а, 10-б, 8, 8-а, 10, 20, 4, 12, 6,
  • ул. Седова, 25, 25-а, 29, 27, 27-а, 29-а,
  • ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
  • ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
  • ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (чётн.),
  • ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в,
  • ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22-28 (чётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
  • п. Восточный, 27-57,
  • п. Ново-Скуратово, 115-133-а, 116-137,
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:55 0
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