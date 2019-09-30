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В Щекинском районе фура насмерть сбила женщину

В Щекинском районе фура насмерть сбила женщину

Пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Поздно вечером, 27 сентября, на 206-м километре автодороги М-2 «Крым» (в районе поселка Первомайский) погибла 49-летняя женщина. По предварительной информации, она пыталась перебежать проезжую часть перед грузовиком Scania.
 
В месте наезда на дороге нет освещения и оборудованного пешеходного перехода. Окончательная причина и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:29 +7
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Щекинский районТульская область

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