По каким адресам в Туле в октябре отключат газ: список

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Обратите внимание, что техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов проводится с 12.00 до 20.00. При этом газ временно отключают.

1 октября

ул. Токарева, 80, подъезд № 1.

3 октября

ул. Токарева, 80, подъезд № 2.

7 октября

ул. Макаренко, 13, корп. 6.

8 октября

ул. Токарева, 80, подъезд № 3.

9 октября

ул. Санаторная, 9.

10 октября

ул. Н. Руднева, 27.

Красноармейский пр., 6, корп. 2.

ул. Ползунова, 22.

ул. Санаторная, 9.

14 октября

ул. Советская, 8.

15 октября

ул. Токарева, 80, подъезд № 4.

17 октября

ул. Шевченко, 5.

21 октября

ул. Глинки, 4.

22 октября

ул. Дементьева, 29.

ул. Токарева, 80, подъезд № 5.

ул. Серебровская, 26Б.

ул. Марата, 24А.

23 октября

ул. Демьянова, 45А, Б.

28 октября

пер. Шевченко, 6А.

ул. Металлургов, 84, подъезд № 1.

29 октября

ул. Металлургов, 84, подъезд № 2.

ул. Токарева, 80, подъезд № 6.

30 октября

ул. Металлургов, 84, подъезд № 3.

31 октября

ул. Металлургов, 84, подъезд № 4.

ул. Токарева, 80, подъезд № 7.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.