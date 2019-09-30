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По каким адресам в Туле в октябре отключат газ: список

По каким адресам в Туле в октябре отключат газ: список

Отключение временное.

В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Обратите внимание, что техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов проводится с 12.00 до 20.00. При этом газ временно отключают.

1 октября

  • ул. Токарева, 80, подъезд № 1.

3 октября

  • ул. Токарева, 80, подъезд № 2.

7 октября

  • ул. Макаренко, 13, корп. 6.

8 октября

  • ул. Токарева, 80, подъезд № 3.

9 октября

  • ул. Санаторная, 9.

10 октября

  • ул. Н. Руднева, 27.
  • Красноармейский пр., 6, корп. 2.
  • ул. Ползунова, 22.
  • ул. Санаторная, 9.

14 октября

  • ул. Советская, 8.

15 октября

  • ул. Токарева, 80, подъезд № 4.

17 октября

  • ул. Шевченко, 5.

21 октября

  • ул. Глинки, 4.

22 октября

  • ул. Дементьева, 29.
  • ул. Токарева, 80, подъезд № 5.
  • ул. Серебровская, 26Б.
  • ул. Марата, 24А.

23 октября

  • ул. Демьянова, 45А, Б.

28 октября

  • пер. Шевченко, 6А.
  • ул. Металлургов, 84, подъезд № 1.

29 октября

  • ул. Металлургов, 84, подъезд № 2.
  • ул. Токарева, 80, подъезд № 6.

30 октября

  • ул. Металлургов, 84, подъезд № 3.

31 октября

  • ул. Металлургов, 84, подъезд № 4.
  • ул. Токарева, 80, подъезд № 7.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:15 +2
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