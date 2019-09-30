По каким адресам в Туле в октябре отключат газ: список
Отключение временное.
В октябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Обратите внимание, что техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов проводится с 12.00 до 20.00. При этом газ временно отключают.
1 октября
- ул. Токарева, 80, подъезд № 1.
3 октября
- ул. Токарева, 80, подъезд № 2.
7 октября
- ул. Макаренко, 13, корп. 6.
8 октября
- ул. Токарева, 80, подъезд № 3.
9 октября
- ул. Санаторная, 9.
10 октября
- ул. Н. Руднева, 27.
- Красноармейский пр., 6, корп. 2.
- ул. Ползунова, 22.
- ул. Санаторная, 9.
14 октября
- ул. Советская, 8.
15 октября
- ул. Токарева, 80, подъезд № 4.
17 октября
- ул. Шевченко, 5.
21 октября
- ул. Глинки, 4.
22 октября
- ул. Дементьева, 29.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 5.
- ул. Серебровская, 26Б.
- ул. Марата, 24А.
23 октября
- ул. Демьянова, 45А, Б.
28 октября
- пер. Шевченко, 6А.
- ул. Металлургов, 84, подъезд № 1.
29 октября
- ул. Металлургов, 84, подъезд № 2.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 6.
30 октября
- ул. Металлургов, 84, подъезд № 3.
31 октября
- ул. Металлургов, 84, подъезд № 4.
- ул. Токарева, 80, подъезд № 7.
В соответствии с постановлением
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.