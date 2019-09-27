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В Туле столкнулись две маршрутки
Фото: vk.com/tulazest

В Туле столкнулись две маршрутки

По предварительным данным, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

На ул. Пролетарской в Туле, примерно в районе путепровода через железнодорожные пути, столкнулись две маршрутки. Об этом Myslo сообщил очевидец происшествия. При этом один микроавтобус стоит на стороне дороги, предназначенной для движения в другую сторону.
 
По предварительной информации, перед ДТП транспортные средства двигались в попутном направлении. Из-за участников временно остановлено движение трамваев и наблюдается незначительное затруднение движения.
 
На момент публикации новости данных о пострадавших не поступало.
 
Новость обновлена в 11:33. Информация исправлена на актуальную.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:29 +1
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