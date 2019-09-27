В Туле столкнулись две маршрутки

Фото: vk.com/tulazest

По предварительным данным, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

На ул. Пролетарской в Туле, примерно в районе путепровода через железнодорожные пути, столкнулись две маршрутки. Об этом Myslo сообщил очевидец происшествия. При этом один микроавтобус стоит на стороне дороги, предназначенной для движения в другую сторону.

По предварительной информации, перед ДТП транспортные средства двигались в попутном направлении. Из-за участников временно остановлено движение трамваев и наблюдается незначительное затруднение движения.

На момент публикации новости данных о пострадавших не поступало.

Новость обновлена в 11:33. Информация исправлена на актуальную.