На пересечении улиц Кирова и Ложевой столкнулись две легковушки

Фото очевидца

От удара одну из машин развернуло поперек дороги, а вторую отбросило на обочину.

На одном из ключевых перекрестков Пролетарского района, на пересечении улиц Ложевой и Кирова, произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и кроссовера Chery.

Обе машины получили механические повреждения, от удара Nissan развернуло поперёк дороги, а Chery отбросило на обочину, где кроссовер чуть не снёс элемент металлического ограждения.

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал, все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.