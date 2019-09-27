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На пересечении улиц Кирова и Ложевой столкнулись две легковушки
Фото очевидца

На пересечении улиц Кирова и Ложевой столкнулись две легковушки

От удара одну из машин развернуло поперек дороги, а вторую отбросило на обочину.

На одном из ключевых перекрестков Пролетарского района, на пересечении улиц Ложевой и Кирова, произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и кроссовера Chery.

Обе машины получили механические повреждения, от удара Nissan развернуло поперёк дороги, а Chery отбросило на обочину, где кроссовер чуть не снёс элемент металлического ограждения.

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал, все обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:52 +2
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