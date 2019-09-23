На ул. Рязанской в Туле мотоциклистом «выбили сплит»

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 23 сентября, напротив АЗС на ул. Рязанской в Туле столкнулись Opel Corsa, Ford Focus и мотоцикл Yamaha R1.

По предварительной информации, Opel и мотоцикл двигались в попутном направлении. Напротив заправки произошло касательное столкновение, после этого мотоцикл завалился на бок, проскользил по асфальту около 10 метров и врезался в выезжающий с заправки Ford.

Версии причин первого столкновения разнятся – водитель Opel утверждает, что мотоциклист двигался по прилегающей территории, а байкер говорит, что ехал по ул. Рязанской. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.