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На ул. Рязанской в Туле мотоциклистом «выбили сплит»

На ул. Рязанской в Туле мотоциклистом «выбили сплит»

Авария произошла напротив въезда на автозаправку.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 23 сентября, напротив АЗС на ул. Рязанской в Туле столкнулись Opel Corsa, Ford Focus и мотоцикл Yamaha R1.

По предварительной информации, Opel и мотоцикл двигались в попутном направлении. Напротив заправки произошло касательное столкновение, после этого мотоцикл завалился на бок, проскользил по асфальту около 10 метров и врезался в выезжающий с заправки Ford.

Версии причин первого столкновения разнятся – водитель Opel утверждает, что мотоциклист двигался по прилегающей территории, а байкер говорит, что ехал по ул. Рязанской. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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ДТП с мотоциклом на ул. Рязанской, Фото: 1
ДТП с мотоциклом на ул. Рязанской, Фото: 2
ДТП с мотоциклом на ул. Рязанской, Фото: 3
ДТП с мотоциклом на ул. Рязанской, Фото: 4
ДТП с мотоциклом на ул. Рязанской, Фото: 5
ДТП с мотоциклом на ул. Рязанской, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:55 +4
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Тулаулица Рязанская

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