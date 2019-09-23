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Житель Алексина за тысячу рублей продал персональные данные клиентов банка

Житель Алексина за тысячу рублей продал персональные данные клиентов банка

Мужчина пойдет под суд.

Алексинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия).

По версии следствия, 6 февраля 2019 года обвиняемый, используя почтовый сервис, продал за 1 тыс. рублей базу данных клиентов одного из коммерческих банков в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Алексинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:06 +2
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