Житель Алексина за тысячу рублей продал персональные данные клиентов банка

Алексинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без его согласия).

По версии следствия, 6 февраля 2019 года обвиняемый, используя почтовый сервис, продал за 1 тыс. рублей базу данных клиентов одного из коммерческих банков в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Алексинский городской суд для рассмотрения по существу.