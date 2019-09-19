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Водитель Renault Logan дважды нарушил ПДД на улице Оборонной в Туле
Кадр из видео Stas2la

Водитель Renault Logan дважды нарушил ПДД на улице Оборонной в Туле

Автомобиль с калужскими номерами проехал перекресток по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и повернул налево.

Пользователь Myslo Stas2la прислал в редакцию видео из регистратора, на котором запечатлено двойное нарушение ПДД водителем Renault Logan из Калужской области.

Судя по данным регистратора, всё произошло в четверг, 19 сентября, около 13 часов, на пересечении улиц Оборонной и Л. Толстого. Водитель сначала проехал перекресток по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и повернул налево.

UPD: Публикация изменена в 21.05.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:40 +7
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Место
Тулаулица Обороннаяулица Льва Толстого

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