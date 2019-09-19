Водитель Renault Logan дважды нарушил ПДД на улице Оборонной в Туле

Кадр из видео Stas2la

Автомобиль с калужскими номерами проехал перекресток по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и повернул налево.

Пользователь Myslo Stas2la прислал в редакцию видео из регистратора, на котором запечатлено двойное нарушение ПДД водителем Renault Logan из Калужской области.

Судя по данным регистратора, всё произошло в четверг, 19 сентября, около 13 часов, на пересечении улиц Оборонной и Л. Толстого. Водитель сначала проехал перекресток по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и повернул налево.

UPD: Публикация изменена в 21.05.