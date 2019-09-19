Кадр из видео Stas2la
Водитель Renault Logan дважды нарушил ПДД на улице Оборонной в Туле
Автомобиль с калужскими номерами проехал перекресток по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и повернул налево.
Пользователь Myslo Stas2la прислал в редакцию видео из регистратора, на котором запечатлено двойное нарушение ПДД водителем Renault Logan из Калужской области.
Судя по данным регистратора, всё произошло в четверг, 19 сентября, около 13 часов, на пересечении улиц Оборонной и Л. Толстого. Водитель сначала проехал перекресток по встречной полосе на запрещающий сигнал светофора и повернул налево.
UPD: Публикация изменена в 21.05.
Другие статьи по темам