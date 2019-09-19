Три тулячки будут бороться за звание лучшего специалиста в сфере туризма

Стали известны имена участников федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Испытания прошли в 56 регионах России, в финал конкурса вышли 149 участников. Среди них три представительницы Тульской области. Маргарита Глинская выступит в подноминации «Гид-переводчик», Екатерина Донская поборется за звание лучшего экскурсовода, а Алена Лиховцева участвует в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы».

Федеральный этап проводится дистанционно. Конкурсанты продемонстрируют свои профессиональные знания и умения, выполняя тестовое и творческое задания, разработанные экспертами отрасли. Победители получат по 100 тысяч рублей, за вторые места будет вручено по 80 тысяч рублей, за третьи – по 60 тысяч рублей. Такой же приз получат победители подноминаций.