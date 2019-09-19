новости
новости
Регистрация
Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» снова в Туле

Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» снова в Туле

Творческий индустриальный кластер «Октава» второй раз проводит фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего».

Его участниками станут ведущие эксперты в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования. Мероприятие состоится 27 ? 29 сентября 2019 года. Хедлайнеры фестиваля российские музыканты YANIX и OBLADAET.

Ключевая идея фестиваля — трансформация городской среды и креативное лидерство. Трансформация невозможна без инициативы. Мир меняется благодаря людям, которые решают сами стать агентами перемен, которым не безразлично будущее своей страны, качество жизни и состояние культуры. Именно креативные лидеры являются драйверами изменений и проводниками идей по всей стране. Они создают новые смыслы города и корректируют социокультурные тренды своего региона.

В этом году темы фестиваля будут сосредоточены вокруг ключевых направлений кластера: «Технологии», «Дизайн», «Город», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес». Гости смогут посетить открытые дискуссии, воркшопы, лекции и актуальные музыкальные и театральные события.

Среди участников фестиваля: архитектор, урбанист и представитель образовательной программы «Архитекторы.рф» Артем Герасименко; создатели межмузейной проектной школы «Каскад. Проект как метод» Александра Хейфец и Лидия Лобанова; преподаватели магистерской программы «Прототипирование городов будущего» НИУ ВШЭ Елена Митрофанова и Иван Митрофанов; лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз; музыкальный продюсер и композитор Андриеш Гандрабур – основатель школы музыкального продюсирования DOS и руководитель направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ; драматург «Гоголь-центра» и автор сценария молодежной драмы «Кислота» Валерий Печейкин; режиссер Талгат Баталов, который ставит спектакли в Театр. doc и Театре Наций; куратор направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Катя Павелко; основатель театрально-продюсерской компании «Импресарио» и автор театрального проекта нового формата Remote Moscow Федор Елютин; создатель проекта о ресторанах «Сысоев FM» и основатель крупнейшего гастрономического события в стране — Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.

Галерея
Александр Сысоев, Фото: 1
Антон Сакара, Фото: 2
Валерий Печейкин, Фото: 3
Екатерина Летуновская, Фото: 4
Анатолий Белый, Фото: 5
Таглат Баталов, Фото: 6

В рамках стрима «Кино» Онлайн-платформа Nonfiction. film представит премьеру самой громкой кино-новинки сезона — документального фильма «Сорокин трип», ленту презентует ее автор — режиссер и сценарист, обладатель премии «ТЭФИ» Антон Желнов. Заслуженный артист России, актер Анатолий Белый представит свой просветительский и образовательный проект «Кинопоэзия. Чувства сквозь времена», родившийся на стыке двух видов искусств: поэзии и кино. В основе каждого фильма — поэтическое произведение. В рамках направления «Театр» театральная компания «Июльансамбль», выросшая из выпускников художественного руководителя ЦИМа Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, покажет музыкальный спектакль «Современный концерт», в котором через реконструкцию времени и его музыкальной культуры рассказывается история всего XX века.

Партнером направления «Технологии» выступит Центр цифровой экспертизы Digital October с программой лекций о контент-стратегиях в продуктовом дизайне, машинном обучении, нейросетях и современных возможностях аналитики.

Музыкальными хедлаи?нерами фестиваля станут молодые исполнители, представители хип-хоп и рэп-культуры, получившие популярность органическим путе?м, не вкладываясь в «раскрутку». Публика доверяет их историям, рассказанным в песнях и отраженным в сэмплах и битах. Во дворе кластера выступят YANIX и OBLADAET.

Посещение фестиваля бесплатное. Необходима регистарция на сайте fest.oktavaklaster.ru

 

В первом фестивале, прошедшем в сентябре 2018 года, приняли участие генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, театральный импресарио Федор Елютин, сооснователь Esmanov&Co и издательского дома Look At Media Василий Эсманова и многие другие. Кроме того, для туляков впервые выступили такие популярные группы, как «Хлеб» и «Аигел», рэпер Feduk. Мероприятие посетило 6500 человек, а в кластере за 4 дня прошло более сотни мероприятий.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:08 0
Другие статьи по темам
Событие
Фестиваль Трансформаторы Практика будущего
Место
Тула
Прочее
творческий индустриальный кластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Водитель Renault Logan дважды нарушил ПДД на улице Оборонной в Туле
Водитель Renault Logan дважды нарушил ПДД на улице Оборонной в Туле
В Новомосковске хоккеисту из Рязани угрожали «важные люди»: видео
В Новомосковске хоккеисту из Рязани угрожали «важные люди»: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.