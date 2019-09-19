Фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего» снова в Туле

Его участниками станут ведущие эксперты в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования. Мероприятие состоится 27 ? 29 сентября 2019 года. Хедлайнеры фестиваля российские музыканты YANIX и OBLADAET.

Ключевая идея фестиваля — трансформация городской среды и креативное лидерство. Трансформация невозможна без инициативы. Мир меняется благодаря людям, которые решают сами стать агентами перемен, которым не безразлично будущее своей страны, качество жизни и состояние культуры. Именно креативные лидеры являются драйверами изменений и проводниками идей по всей стране. Они создают новые смыслы города и корректируют социокультурные тренды своего региона.

В этом году темы фестиваля будут сосредоточены вокруг ключевых направлений кластера: «Технологии», «Дизайн», «Город», «Звук», «Кино», «Театр» и «Бизнес». Гости смогут посетить открытые дискуссии, воркшопы, лекции и актуальные музыкальные и театральные события.

Среди участников фестиваля: архитектор, урбанист и представитель образовательной программы «Архитекторы.рф» Артем Герасименко; создатели межмузейной проектной школы «Каскад. Проект как метод» Александра Хейфец и Лидия Лобанова; преподаватели магистерской программы «Прототипирование городов будущего» НИУ ВШЭ Елена Митрофанова и Иван Митрофанов; лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз; музыкальный продюсер и композитор Андриеш Гандрабур – основатель школы музыкального продюсирования DOS и руководитель направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ; драматург «Гоголь-центра» и автор сценария молодежной драмы «Кислота» Валерий Печейкин; режиссер Талгат Баталов, который ставит спектакли в Театр. doc и Театре Наций; куратор направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Катя Павелко; основатель театрально-продюсерской компании «Импресарио» и автор театрального проекта нового формата Remote Moscow Федор Елютин; создатель проекта о ресторанах «Сысоев FM» и основатель крупнейшего гастрономического события в стране — Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.

В рамках стрима «Кино» Онлайн-платформа Nonfiction. film представит премьеру самой громкой кино-новинки сезона — документального фильма «Сорокин трип», ленту презентует ее автор — режиссер и сценарист, обладатель премии «ТЭФИ» Антон Желнов. Заслуженный артист России, актер Анатолий Белый представит свой просветительский и образовательный проект «Кинопоэзия. Чувства сквозь времена», родившийся на стыке двух видов искусств: поэзии и кино. В основе каждого фильма — поэтическое произведение. В рамках направления «Театр» театральная компания «Июльансамбль», выросшая из выпускников художественного руководителя ЦИМа Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, покажет музыкальный спектакль «Современный концерт», в котором через реконструкцию времени и его музыкальной культуры рассказывается история всего XX века.

Партнером направления «Технологии» выступит Центр цифровой экспертизы Digital October с программой лекций о контент-стратегиях в продуктовом дизайне, машинном обучении, нейросетях и современных возможностях аналитики.

Музыкальными хедлаи?нерами фестиваля станут молодые исполнители, представители хип-хоп и рэп-культуры, получившие популярность органическим путе?м, не вкладываясь в «раскрутку». Публика доверяет их историям, рассказанным в песнях и отраженным в сэмплах и битах. Во дворе кластера выступят YANIX и OBLADAET.

Посещение фестиваля бесплатное. Необходима регистарция на сайте fest.oktavaklaster.ru

В первом фестивале, прошедшем в сентябре 2018 года, приняли участие генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, театральный импресарио Федор Елютин, сооснователь Esmanov&Co и издательского дома Look At Media Василий Эсманова и многие другие. Кроме того, для туляков впервые выступили такие популярные группы, как «Хлеб» и «Аигел», рэпер Feduk. Мероприятие посетило 6500 человек, а в кластере за 4 дня прошло более сотни мероприятий.