Поствыборная эстафета: Кто получил мандаты «списочников» в Тульскую областную думу?

Многие кандидаты, для верности результата или по какой-то другой причине выдвигались одновременно по партийному списку и в качестве одномандатника.

17 сентября избирательная комиссия Тульской области рассмотрела вопрос об исключении из списка кандидатов в депутаты Тульской областной Думы седьмого созыва и передаче их мандатов. поводом для этого стали заявления об отказе от депутатского мандата.

Напомним, в нынешний состав Тульской областной думы 12 депутатов избраны по партийным спискам, а 24 — по одномандатным округам. По единому избирательному округу единороссы получили 6 мандатов, КПРФ — 2, Коммунисты России — 1, ЛДПР — 1, Справедливая Россия — 1, Партия Пенсионеров — 1.

Собственно, процедура логичная и вполне ожидаемая — многие кандидаты, для верности результата или по какой-то другой причине выдвигались одновременно по партийному списку и в качестве одномандатника. Теперь же «списочники» отказываются от мандатов в пользу своих коллег, которые значатся в списке после него.

На данный момент такие заявления поступили от кандидатов трех партий: «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.

От «Единой России» отказались от мандатов по спискам:

Терргруппа № 2: Николай Попов (№ 1 в группе), Екатерина Толстая (№ 2 в группе); Марина Карташова (№ 3 в группе). Мандат получила Елена Гребнева (№ 4 в группе) — Генеральный директор холдинга «Медиа Траст».

Терргруппа № 3: Егор Атанов (№ 1 в группе); Марина Белькова (№ 2 в группе). Мандат получила Марина Левина (№ 3 в группе) — Заместитель председателя правительства Тульской области.

Терргруппа № 4: Михаил Грязев (№ 1 в группе); Юрий Кондрашов (№ 2 в группе); Валерий Кравцов (№ 3 в группе). Мандат получил Александр Ермаков (№ 4 в группе) — генеральный директор агрохолдинга ООО «Экспресс», депутат Тульской областной Думы 6-го созыва.

Терргруппа № 5: Николай Воробьев (№ 1 в группе); Дмитрий Афоничев (№ 2 в группе). Мандат получил Александр Ковалёв (№ 3 в группе) — генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск», президент «НХК».

Тергруппа № 12: Галина Алёшина (№ 1 в группе); Дмитрий Коженкин (№ 2 в группе). Мандат получил Илья Степанов (№ 3 в группе) — президент Тульской областной Федерации смешанного боевого единоборства.

КПРФ без эстафеты по передаче мандата тоже не обошлась:

От мандатов отказались Максим Дронов, (территориальная группа № 2, он в списке № 1), Людмила Сапожникова (территориальная группа № 10, она в группе № 3) и Татьяна Давыдова (территориальная группа № 10, она в группе № 5).

Мандат передан Александру Савенкову — он житель Калужской области, «производитель работ» в ООО «Промышленное и гражданское строительство». Савенков составит компанию на заседании Думы Юрию Моисееву (он не отказался от мандата) — бизнесмену и вице-президенту Союза предпринимателей «Малый бизнес г. Алексина», президенту общественной организации «За Алексин!», президенту Тульской региональной общественной организации «АВИОС».

«Справедливая Россия» тоже исполнила традицию передачи заветного мандата: от Сергея Гребенщикова (территориальная группа № 8, он № 1 в группе) к Владимиру Коптельцеву (№ 2 в группе) — он помощник управляющего директора по связям с территориальными органами исполнительной власти ПАО «Тулачермет».

24 мандата по одномандатным округам в 2019 году распределились так: Единая Россия — 21, Справедливая Россия — 1, ЛДПР — 1, Партия Роста- 1.

Список одномандатников: Бычков Денис (вернулся в лоно ЕР), Рем Александр, Попов Николай, Белькова Марина, Толстая Екатерина, Атанов Егор, Грязев Михаил, Кондрашов Юрий, Воробьев Николай, Афоничев Дмитрий, Цкипури Юрий, Судницын Сергей, Панченко Игорь, Харитонов Сергей, Иванцов Михаил, Гребенщиков Сергей (СР), Курилов Илья, Мазов Андрей (Партия Роста), Балберов Александр (ЛДПР), Эрк Алексей, Альховик Алексей, Белов Сергей, Коженкин Дмитрий, Алёшина Галина.