новости
новости
Регистрация
Пьяный туляк выпил и закусил в обнинском супермаркете, а потом уснул
Фото: стоп-кадр из видео.

Пьяный туляк выпил и закусил в обнинском супермаркете, а потом уснул

Приключения нетрезвого мужчины сняла камера видеонаблюдения.

Недавно в Обнинске Калужской области полиция задержала туляка, который набедокурил в одном из местных сетевых супермаркетов. По предварительным данным, в тот день злоумышленник ехал на электричке в Тулу, но его высадили на станции Обнинское за алкогольное опьянение и безбилетный проезд. 
 
«Как пояснил задержанный гражданин, он плохо запомнил, что происходило с ним в тот вечер. С его слов, он познакомился на улице с незнакомыми мужчинами и распивал с ними спиртные напитки. Затем направился гулять по ночному городу. Подойдя к сетевому супермаркету, зашел в помещение торгового зала через открытую дверь. Подойдя к стеллажу с алкогольной продукцией, он вновь захотел выпить», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску.
 
Одну бутылку 32-летний воришка спрятал под куртку, а более крепкий напиток употребил тут же, в магазине. Потом мужчина направился к другой витрине, где надкусил две палки колбасы и положил обратно. Наевшись и напившись, преступник уснул, а разбудили его уже прибывшие в магазин полицейские.
 
В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
 
Отметим, что фигурант во всем сознался и пообещал компенсировать причиненный ущерб.
 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ефремове вор-неудачник в шлепках попал на видео. Преступление не задалось с самого начала: витрины в ювелирном магазине были пустые – на ночь драгоценности спрятали в сейф...
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:58 +3
Другие статьи по темам
Событие
магазинный воришкапроисшествиякриминалвидео
Место
Калужская областьТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В парк-отеле «Грумант» пройдет турнир на Кубок губернатора Тульской области по конкуру
В парк-отеле «Грумант» пройдет турнир на Кубок губернатора Тульской области по конкуру
Водоснабжение в Пролетарском округе полностью восстановлено
Водоснабжение в Пролетарском округе полностью восстановлено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.