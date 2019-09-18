Пьяный туляк выпил и закусил в обнинском супермаркете, а потом уснул

Фото: стоп-кадр из видео.

Недавно в Обнинске Калужской области полиция задержала туляка, который набедокурил в одном из местных сетевых супермаркетов. По предварительным данным, в тот день злоумышленник ехал на электричке в Тулу, но его высадили на станции Обнинское за алкогольное опьянение и безбилетный проезд.

«Как пояснил задержанный гражданин, он плохо запомнил, что происходило с ним в тот вечер. С его слов, он познакомился на улице с незнакомыми мужчинами и распивал с ними спиртные напитки. Затем направился гулять по ночному городу. Подойдя к сетевому супермаркету, зашел в помещение торгового зала через открытую дверь. Подойдя к стеллажу с алкогольной продукцией, он вновь захотел выпить», – сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску.

Одну бутылку 32-летний воришка спрятал под куртку, а более крепкий напиток употребил тут же, в магазине. Потом мужчина направился к другой витрине, где надкусил две палки колбасы и положил обратно. Наевшись и напившись, преступник уснул, а разбудили его уже прибывшие в магазин полицейские.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Отметим, что фигурант во всем сознался и пообещал компенсировать причиненный ущерб.