Фото пресс-службы администрации Тулы.
Водоснабжение в Пролетарском округе полностью восстановлено
Давление в системе доведено до нормативного уровня.
Работы на месте аварии завершили сегодня в 10.40. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ходе ремонта на Медвенско-Осетровском водозаборе в районе деревни Богоявленка Веневского района заменены 5,5 м трубопровода диаметром 1000 мм.
Напомним, коммунальная авария на железобетонном водоводе произошла накануне вечером. В связи с этим в Пролетарском округе было пониженное давление холодной воды, местами перебои. Водоснабжение осуществлялось за счет резервных источников.
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