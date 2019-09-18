Водоснабжение в Пролетарском округе полностью восстановлено

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы на месте аварии завершили сегодня в 10.40. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ходе ремонта на Медвенско-Осетровском водозаборе в районе деревни Богоявленка Веневского района заменены 5,5 м трубопровода диаметром 1000 мм.