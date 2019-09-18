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Водоснабжение в Пролетарском округе полностью восстановлено
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Водоснабжение в Пролетарском округе полностью восстановлено

Давление в системе доведено до нормативного уровня.

Работы на месте аварии завершили сегодня в 10.40. Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в ходе ремонта на Медвенско-Осетровском водозаборе в районе деревни Богоявленка Веневского района заменены 5,5 м трубопровода диаметром 1000 мм.
 
Напомним, коммунальная авария на железобетонном водоводе произошла накануне вечером. В связи с этим в Пролетарском округе было пониженное давление холодной воды, местами перебои. Водоснабжение осуществлялось за счет резервных источников.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 +2
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водакоммунальная авария в Пролетарском районепорыв водопровода

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