Бывшего начальника тульского УГИБДД будут судить за поездки на служебном авто

Фото из архива Myslo

По данным прокуратуры, обвиняемый полностью признал свою вину.

Исполняющий обязанности прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения области. Его обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«По версии следствия, в период с 10 августа 2013 года по 12 февраля 2019 года обвиняемый, занимая руководящую должность, использовал служебные автомобили в целях, не связанных с профессиональной деятельностью, на которые были установлены специализированные государственные знаки, позволившие избежать привлечения к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним , что в указанный выше период начальником регионального УГИБДД был Михаил Есаков.

По информации неофициального источника Myslo, Есакову вменяют периодические поездки в родную Рязань на служебном автомобиле.

По данным прокуратуры, обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральном районном суде.