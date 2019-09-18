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Бывшего начальника тульского УГИБДД будут судить за поездки на служебном авто
Фото из архива Myslo

Бывшего начальника тульского УГИБДД будут судить за поездки на служебном авто

По данным прокуратуры, обвиняемый полностью признал свою вину.

Исполняющий обязанности прокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления Госавтоинспекции по безопасности дорожного движения области. Его обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
 
«По версии следствия, в период с 10 августа 2013 года по 12 февраля 2019 года обвиняемый, занимая руководящую должность, использовал служебные автомобили в целях, не связанных с профессиональной деятельностью, на которые были установлены специализированные государственные знаки, позволившие избежать привлечения к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Напомним, что в указанный выше период начальником регионального УГИБДД был Михаил Есаков. 
По информации неофициального источника Myslo, Есакову вменяют периодические поездки в родную Рязань на служебном автомобиле.
По данным прокуратуры, обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральном районном суде.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:16 +2
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