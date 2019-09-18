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В Туле частично перекрыта ул. Тургеневская, но водителям на это плевать

В Туле частично перекрыта ул. Тургеневская, но водителям на это плевать

При въезде на улицу стоит «кирпич». Но водители как будто не замечают дорожного знака и продолжают движение.

В Туле при въезде на улицу Тургеневскую со стороны улицы Советской установлен дорожный знак, запрещающий движение транспорта. Однако несмотря на это водители будто не замечают «кирпич» — спокойно продолжают движение.

Отметим, что улица — односторонняя, но водители почему-то едут в обе стороны. Видео этого «хаоса» в редакцию Myslo прислал очевидец. По его словам, знаки «Дорожные работы» выставлены со всех сторон.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, возле дома №32 по ул. Тургеневской произошел порыв трубопровода диаметром 150 мм. Аварийная бригада водоканала работает на месте с 9.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:33 +1
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