Избирком: Список депутатов Тульской городской и областной Думы станет известен через неделю

Часть кандидатов, указанных в партсписке и при этом победивших в одномандатных округах, будут писать заявление об исключении из партийного списка.

Избирательная комиссия признала выборы депутатов Тульской областной Думы состоявшимися. В областной парламент избраны 36 депутатов: 24 по одномандатным округам и 12 — по единому избирательному округу.

Однако об окончательном списке народных избранников говорить пока рано. Дело в том, что часть кандидатов в депутаты смогли избраться одновременно и по одномандатным округам, и по партийным спискам. Соответственно теперь им предстоит сделать выбор, какой именно они мандат получат, а может, и просто от него откажутся.

- Распределение по территориальным группам для партий, мы утвердили. Но это не окончательный перечень, — рассказал сегодня руководитель областного избиркома Павел Веселов. - Часть кандидатов, указанных в партийном списке и при этом победивших в одномандатных округах, будут писать заявление об исключении из партийного списка. После этого мандат получит следующий по порядку в списке территориальной группы. Заявления такие уже начали поступать.

Кто уже отказался от мандата, Павел Веселов не стал пока раскрывать.

Предельный срок для подачи заявления о принятии или непринятии мандата — 5 дней с момента публикации результатов голосования в газете «Тульские известия». То есть окончательный список депутатов станет известен к концу следующей недели.

Аналогичная ситуация и со списком депутатов Тульской городской Думы, куда также выборы проходили по смешанной системе.