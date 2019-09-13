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Избирком: Список депутатов Тульской городской и областной Думы станет известен через неделю

Избирком: Список депутатов Тульской городской и областной Думы станет известен через неделю

Часть кандидатов, указанных в партсписке и при этом победивших в одномандатных округах, будут писать заявление об исключении из партийного списка.

Избирательная комиссия признала выборы депутатов Тульской областной Думы состоявшимися. В областной парламент избраны 36 депутатов: 24 по одномандатным округам и 12 — по единому избирательному округу.

Однако об окончательном списке народных избранников говорить пока рано. Дело в том, что часть кандидатов в депутаты смогли избраться одновременно и по одномандатным округам, и по партийным спискам. Соответственно теперь им предстоит сделать выбор, какой именно они мандат получат, а может, и просто от него откажутся.

- Распределение по территориальным группам для партий, мы утвердили. Но это не окончательный перечень, — рассказал сегодня руководитель областного избиркома Павел Веселов. - Часть кандидатов, указанных в партийном списке и при этом победивших в одномандатных округах, будут писать заявление об исключении из партийного списка. После этого мандат получит следующий по порядку в списке территориальной группы. Заявления такие уже начали поступать.

Кто уже отказался от мандата, Павел Веселов не стал пока раскрывать.

Предельный срок для подачи заявления о принятии или непринятии мандата — 5 дней с момента публикации результатов голосования в газете «Тульские известия». То есть окончательный список депутатов станет известен к концу следующей недели.

Аналогичная ситуация и со списком депутатов Тульской городской Думы, куда также выборы проходили по смешанной системе.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:25 0
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Тульская область

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