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Житель Ясногорска получал из-за границы запрещенные стероиды для наращивания мышц
Фото: pixabay.com.

Житель Ясногорска получал из-за границы запрещенные стероиды для наращивания мышц

На молодого человека завели уголовное дело.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области пресекли преступную деятельность 24-летнего жителя Ясногорска.

Молодой человек получал по почте из-за границы сильнодействующие вещества (анаболические стероиды). После получения запрещенных препаратов он планировал использовать их для наращивания мышечной массы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили сильнодействующее вещество «метандиенон» в виде 20 таблеток.

При обыске в квартире подозреваемого также было обнаружено и изъято 19 блистеров по 20 таблеток, предположительно анаболических стероидов.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:31 −3
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