Волейболистки «Тулицы» готовятся к матчу с «Протоном»: фоторепортаж

Чего команда ожидает от предстоящей игры? На что настраивается? Об этом и многом другом – в нашем репортаже.

Волейболистки «Тулицы» вернулись из Казани, где стали обладательницами Кубка Логиновой. Сейчас наша команда продолжает подготовку к предстоящему сезону. Впереди у спортсменок — два товарищеских матча с саратовским «Протоном».

Корреспонденты Myslo посетили тренировку «Тулицы», которая прошла в манеже «Арсенала». Спортсменки отрабатывали игровые элементы.

Мы пообщались с главным тренером команды Александром Перепелкиным.

— Прежде всего, поздравляем с победой в Кубке Логиновой! С чем связываете успешное выступление команды?

– Кубок Логиновой для клуба и для города — это значимый момент. Но для профессиональной команды это обычный тренировочный процесс. Короткий формат подразумевал непредсказуемость турнира. Соперники были не в оптимальной форме, мы выиграли два матча.

В игре с казахстанской командой мы проверяли ту схему, которую, я надеюсь, никогда не будем использовать с соперниками в чемпионате и Кубке России.

Я предложил игру без эмоций, сам вел себя нестандартно, игроки это чувствовали, сделал ряд перестановок и замен, которые мешали команде. Мы это обсудили после игры и еще раз вспомнили, что значит игра в команде, как в такой ситуации играть. Да, мы получили поражение в том матче, но это часть подготовки, которая вписывалась в наши планы.

В целом получился хороший товарищеский турнир. Проверили свои силы, схемы, но мы далеки от идеала. До начала чемпионата у нас месяц, до начала Кубка – совсем немного, меньше недели.

— Удалось за сборы наработать оптимальную игровую схему? Всё ли получилось из задуманного?

– Всё, в принципе, удалось. Погода была прекрасной, база и волейбольный зал – хорошими. Весь тот функционал, который мы задумывали, получился. Сыграли спарринги. Они были очень продуктивными. Провели несколько командных мероприятий, хороших, по сплочению команды, всё было здорово.

— Как оцениваете физическую форму команды? И как влились в коллектив новички?

– До старта в Кубке России нам предстоит сыграть с ВК «Протон», игры состоятся в Туле. Хочется увидеть болельщиков, в этом сезоне не много домашних игр. У нас настоящие болельщики, которые ведут свою команду и поддерживают ее. Уже сейчас ощущается поддержка, которую нам оказывают в соцсетях. Мы всё читаем, очень приятно.

Конечно, хотелось бы, чтобы не только при победах болельщики были с командой, чтобы поддержка увеличивалась и в сложных моментах.

«Протон» — достойная команда из Суперлиги. Будут интересные игры вне зависимости от результата. И для тренеров они будут очень важны в плане подготовки к предстоящему сезону. Что касаемо наших новичков, то девчата вливаются, ознакомились и приняли наши правила, устои, просьбы и требования, стали полноценной частью команды. Все проникаются целями, задачами и настроем на ближайший сезон.

Марианна Носова, капитан команды:

– Кубок Логиновой в этом году интересен тем, что он был международным. Была возможность поиграть с командой из Казахстана. ВК «Жетысу» — клуб хорошего уровня, призер Национальной лиги Казахстана. Также в турнире мы играли непосредственно с нашим соперником в чемпионате России — это «Приморочка» из Владивостока. Победа в турнире безусловно приятна, неплохой бонус для настроения, для задела перед важными официальными играми. Но большого акцента мы на победе не делаем, т.к. понимаем, что это все-таки дружеский турнир. Это подготовка к сезону, чтобы увидеть ошибки, недочеты и постараться их исправить к важным играм.

— В какой физической форме подходите к сезону?

– Подходим к сезону в неплохой форме, но все еще впереди, идет непрерывная работа с мячами на фоне физической нагрузки — это достаточно сложно.

— Чего ожидаете от сезона? Лично перед собой какие цели ставите?

– От сезона ожидаю сложности, потому что формат чемпионата знаком не всем игрокам команды . Плюс достаточно много равных соперников, игры будут сложные, по четыре дня подряд. Мы все понимаем, что легко не будет. Все будут бороться, все хотят занять максимально высокие места, поэтому настраиваемся на борьбу.

Лично перед собой ставлю цели максимальные — это первое место и выход в Суперлигу. Все игроки настроены, чтобы занять место как можно выше.