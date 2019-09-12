На трассе М-2 под Тулой фура протаранила самосвал

Как сообщает корреспондент Myslo, утром 12 сентября на 196-м км трассы М-2 на повороте на деревню Струково произошло ДТП с участием фуры «Вольво» и старенького самосвала ЗИЛ.

По предварительной информации, а также по словам водителя большегруза, он следовал в направлении Орла, а самосвал, не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на Т-образный перекресток, чтобы повернуть налево в сторону Москвы. В результате чего фура врезалась в левый бок ЗИЛа, при этом у последнего оказался пробит бензобак.

В аварии пострадал водитель самосвала. Его доставили в больницу. По предварительным данным, у него незначительные травмы

На момент публикации новости участники ДТП заняли все полосы движения в направлении Москвы, из-за чего водители вынуждены объезжать их по полосе встречного движения. Наблюдается незначительное затруднение движения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства происшествия.