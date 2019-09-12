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В Новомосковске вор спрятался от росгвардейцев в оцепленном доме
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Новомосковске вор спрятался от росгвардейцев в оцепленном доме

Тульские росгвардейцы задержали злоумышленника, проникшего в частное домовладение.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по городу Новомосковску поступил сигнал о срабатывании сигнализации в одном из частных домовладений. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания.

Правоохранители сразу заметили, что в доме разбито стекло, отогнута решетка на окне цокольного этажа.

Экипаж вызвал подкрепление. Оцепив дом, бойцы вошли на охраняемый объект. Входе осмотра росгвардейцы обнаружили мужчину, который попытался спрятаться от сотрудников в одной из комнат второго этажа. Мужчина был задержан.

Как выяснилось, 30-летний местный житель ранее был неоднократно судим. В дом он проник с целью кражи. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

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