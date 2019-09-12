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Синоптики рассказали, когда настанет последний день бабьего лета
Фото из архива Myslo.

Синоптики рассказали, когда настанет последний день бабьего лета

Погода в Тульской области испортится уже в ближайшие дни.

Сегодня Центральная часть Русской равнины оказалась в теплом секторе атлантического циклона, его юго-западные потоки принесли в регион воздушные массы из Средиземноморья. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», 13 сентября нас ждет последний день бабьего лета.

А затем с севера в Европейскую Россию начнет пробиваться похолодание.

Уже в эти выходные в Тульской области значительно понизится температура воздуха.

В субботу в дневные часы ожидается +18°C, в воскресенье — +16°С. По ночам и вовсе будет +5...+7°C.

На следующей неделе в нашем регионе будет прохладно и дождливо. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:25 +4
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