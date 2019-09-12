Фото из архива Myslo.
Синоптики рассказали, когда настанет последний день бабьего лета
Погода в Тульской области испортится уже в ближайшие дни.
Сегодня Центральная часть Русской равнины оказалась в теплом секторе атлантического циклона, его юго-западные потоки принесли в регион воздушные массы из Средиземноморья. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», 13 сентября нас ждет последний день бабьего лета.
А затем с севера в Европейскую Россию начнет пробиваться похолодание.
Уже в эти выходные в Тульской области значительно понизится температура воздуха.
В субботу в дневные часы ожидается +18°C, в воскресенье — +16°С. По ночам и вовсе будет +5...+7°C.
На следующей неделе в нашем регионе будет прохладно и дождливо.
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