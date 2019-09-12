В Тульской области стартовало голосование за лучшего участкового

Победитель регионального этапа представит наш регион на Всероссийском этапе конкурса.

Стартовал первый этап конкурса МВД России «Народный участковый – 2019». Конкурс проходит в три этапа, первый и второй проводятся на региональном уровне.

На сайте ведомства размещена информация об участковых уполномоченных полиции – лучшего «Анискина» жители региона могут выбрать до 20 сентября.

Лучший участковый Тульской области примет участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.