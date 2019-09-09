На ул. Тимирязева в Туле из окна четвертого этажа выпал мужчина

Тело обнаружили рядом со входом в подъезд.

Утром 9 сентября в Туле рядом с одним из подъездов дома №101, корпус 6 по улице Тимирязева очевидцы увидели тело мужчины. Уже с первого взгляда было понятно, что он скончался от характерных травм, полученных при падении с большой высоты.

По словам жильцов дома, чтобы попасть в квартиру, где произошла трагедия, полицейским пришлось обращаться за помощью к пожарным. Они забрались в жилище по лестнице, после чего пустили в помещение сотрудников полиции.

На данный момент установлено, что мужчина выпал из окна четвертого этажа. В момент происшествия в квартире он находился один.

На момент публикации новости на месте работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.