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Куда тулякам пожаловаться на травмоопасные детские площадки

Куда тулякам пожаловаться на травмоопасные детские площадки

В Тульской области 10 сентября пройдёт Единый день безопасности

С 1 июня по 31 августа по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой проходила Всероссийская акция «Безопасность детства – 2019». Тульская область приняла активное участие в акции. На протяжении трех месяцев в регионе проводились профилактические мероприятия по предупреждения детского травматизма.

В акции участвовали и простые туляки – сообщали о наличии травмоопасных объектов на улицах: деформированные элементы игровых площадок, заброшенные здания, неохраняемые объекты и прочие. По всем поступавшим сообщениям проводилась оперативная работа, недостатки устранялись в максимально короткие сроки.

Во вторник, 10 сентября, в Тульской области пройдёт Единый день безопасности, участие в котором примут правоохранительные органы, органы исполнительной власти, муниципальные образования и образовательные организации. Если вам известно об объектах повышенной опасности и другие сведения о фактах, создающих угрозу безопасности детей, сообщить об этом можно несколькими способами:

  • по телефону: 24-51-68,
  • лично обратившись в аппарат детского омбудсмена по адресу: ул. Менделеевская, д. 2,
  • через «Электронную приемную»,
  • направив письмо по адресу: 300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:41 +1
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