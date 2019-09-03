Куда тулякам пожаловаться на травмоопасные детские площадки
В Тульской области 10 сентября пройдёт Единый день безопасности
С 1 июня по 31 августа по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой проходила Всероссийская акция «Безопасность детства – 2019». Тульская область приняла активное участие в акции. На протяжении трех месяцев в регионе проводились профилактические мероприятия по предупреждения детского травматизма.
В акции участвовали и простые туляки – сообщали о наличии травмоопасных объектов на улицах: деформированные элементы игровых площадок, заброшенные здания, неохраняемые объекты и прочие. По всем поступавшим сообщениям проводилась оперативная работа, недостатки устранялись в максимально короткие сроки.
Во вторник, 10 сентября, в Тульской области пройдёт Единый день безопасности, участие в котором примут правоохранительные органы, органы исполнительной власти, муниципальные образования и образовательные организации. Если вам известно об объектах повышенной опасности и другие сведения о фактах, создающих угрозу безопасности детей, сообщить об этом можно несколькими способами:
- по телефону: 24-51-68,
- лично обратившись в аппарат детского омбудсмена по адресу: ул. Менделеевская, д. 2,
- через «Электронную приемную»,
- направив письмо по адресу: 300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2.