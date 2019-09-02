В Тульской области в колодце нашли мертвеца

30 августа в деревне Житово Щекинского района нашли останки неизвестного мужчины. Частично скелетированный труп находился в одном из колодцев на территории деревни. По имеющейся на настоящий момент информации, видимых признаков насильственной смерти на останках не обнаружено.

«В настоящее время по уголовному делу назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза тела с целью установления причины смерти, а также изъятия образцов, необходимых для производства генетической экспертизы. Личность потерпевшего не идентифицирована, в связи с чем будет назначена генетическая экспертиза и проведена проверка по ДНК-учету», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Отметим, что ряд СМИ со ссылкой на сообщество в социальной сети «ВКонтакте» написали, что жители деревни пили воду из этого колодца. Как рассказала корреспонденту Myslo местная жительница, это неправда — воду для питья оттуда перестали брать около 3-4 лет назад.

«Года полтора-два назад мужчина хотел напоить корову, но ведро не достало до воды — что-то помешало. Он решил, что кто-то бросил в колодец пустую канистру или какой-нибудь мусор. Про то, что там нашли труп, мы узнали в эти выходные. Говорят, в Советске мать искала пропавшего сына, и это было как раз примерно год-два назад…— уточнила жительница Житово.