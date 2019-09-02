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Тульская молодежь снялась в видеоролике-приглашении на выборы

Тульская молодежь снялась в видеоролике-приглашении на выборы

Молодежная избирательная комиссия в рамках подготовки к единому дню голосования 8 сентября подготовила несколько видеороликов-приглашений на выборы.

В съемке первого из них приняли участие вратарь ПФК «Арсенал» Михаил Левашов, председатель Молодежной избирательной комиссии Тульской области Любовь Егорова, обладатель Гран-при Российской национальной премии «Студент года» Анастасия Артемова, председатель Молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов, участника команды КВН Светлана Шапиро, старший мастер участка выплавки кислородно-конверторного цеха ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» Василий Макаров.

 

Ролик подготовлен совместно с ГТРК Тула.

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