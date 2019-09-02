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Четыре человека пострадали в улетевшем в кювет Chevrolet на трассе М-4 «Дон»

Четыре человека пострадали в улетевшем в кювет Chevrolet на трассе М-4 «Дон»

Авария произошла рано утром 1 сентября в Воловском районе.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 1 сентября 2019 года в 6.10 на 284-м километре автодороги М-4 «Дон» перевернулся Chevrolet Cruze.
 
Известно, что иномарка следовала в направлении города Москвы, за рулем находился 52-летний мужчина. По предварительной информации, автомобиль совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, и врезался в металлическое барьерное ограждение.
 
В результате ДТП пострадали четверо: сам водитель и три его пассажира — девушки 22 и 25 лет, а также 49-летняя женщина.
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