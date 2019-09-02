Четыре человека пострадали в улетевшем в кювет Chevrolet на трассе М-4 «Дон»

Как сообщили в региональном УГИБДД, 1 сентября 2019 года в 6.10 на 284-м километре автодороги М-4 «Дон» перевернулся Chevrolet Cruze.

Известно, что иномарка следовала в направлении города Москвы, за рулем находился 52-летний мужчина. По предварительной информации, автомобиль совершил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет, и врезался в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадали четверо: сам водитель и три его пассажира — девушки 22 и 25 лет, а также 49-летняя женщина.