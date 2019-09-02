новости
новости
Регистрация
Тульские кикбоксеры выступили на первенстве Европы

Тульские кикбоксеры выступили на первенстве Европы

В нашей копилке – две медали!

С 26 по 31 августа в Венгрии в г. Дьёр прошло первенство Европы по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие около 2000 спортсменов из 35 стран.

В составе сборной России были спортсмены из тульской СШОР «Восток». По итогам соревнований Алина Гиясова в весовой категории до 52 кг стала серебряным призером, а Мурад Гиясов в весовой категории до 75 кг завоевал бронзовую медаль.

Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
первенство Европы по кикбоксингукикбоксеры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как сэкономить на квартплате? Совет № 5
Как сэкономить на квартплате? Совет № 5
Четыре человека пострадали в улетевшем в кювет Chevrolet на трассе М-4 «Дон»
Четыре человека пострадали в улетевшем в кювет Chevrolet на трассе М-4 «Дон»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.