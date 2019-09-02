Тульские кикбоксеры выступили на первенстве Европы

С 26 по 31 августа в Венгрии в г. Дьёр прошло первенство Европы по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие около 2000 спортсменов из 35 стран.

В составе сборной России были спортсмены из тульской СШОР «Восток». По итогам соревнований Алина Гиясова в весовой категории до 52 кг стала серебряным призером, а Мурад Гиясов в весовой категории до 75 кг завоевал бронзовую медаль.

Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева.