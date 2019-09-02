При пожаре на Косой Горе в Туле пострадал 5-летний ребенок

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 2 сентября в одном из многоквартирных домов на улице Гагарина на Косой Горе произошел пожар.

Сигнал на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступил в 15.37. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница. К моменту приезда спасателей возгорание было ликвидировано одним из жильцов.

По нашей информации, в момент ЧП в квартире находился 5-летний мальчик и сожитель его матери.

Мужчина сообщил прибывшей на место полиции, что ненадолго оставил ребенка без присмотра и якобы малыш сам устроил пожар. Сам он не пострадал и по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения.

Однако при осмотре места происшествия у специалистов возникли сомнения, что такое возгорание мог устроить ребенок.

Сейчас все подробности происшествия выясняют правоохранители. В том числе на месте работают специалисты подразделений по делам несовершеннолетних.

Согласно официальным данным МЧС, в результате пожара в квартире обгорел диван.

Ребенок госпитализирован, тяжесть повреждений оценивают медики. По некоторым данным, ожоги у малыша довольно серьезные.