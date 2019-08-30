Названа причина смерти пропавшего в Туле мужчины

Следственный отдел по Зареченскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 75-летнего мужчины 29 августа около дома 62 по ул. Октябрьской.

Место происшествия осмотрели следователи. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

- Согласно сведениям, полученным в Бюро судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате атеросклеротической болезни сердца, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Напомним, что 28 августа родственники мужчины заявили о его исчезновении. Пенсионера искали, в том числе, и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.