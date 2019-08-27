В Тульской области пропал 31-летний мужчина

О нем ничего неизвестно с 24 августа.

В Тульской области разыскивается 31-летний Павел Петрович Бородавка, который 24 августа 2019 года ушел из дома в Ефремове и до сих пор не вернулся.



Приметы: рост 175-180 см, нормального телосложения, глаза ярко-голубые, волосы темно-русые.

Был одет: темно-синяя футболка с черным рисунком, темно-синие шорты, белые носки, черные замшевые мокасины.

Мужчину разыскивают в том числе и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего, сообщайте по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 02, 102.