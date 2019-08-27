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В Ефремове пожилого водителя «семерки» госпитализировали после ДТП со «Шкодой»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Ефремове пожилого водителя «семерки» госпитализировали после ДТП со «Шкодой»

Обстоятельства аварии выясняются.

26 августа в 16.10 на 301-м километре автодороги М-4 «Дон» в Ефремове 67-летний водитель ВАЗ-210740, по предварительной информации, не уступил дорогу движущемуся по главной автомобилю «Шкода Рапид» и врезался в него.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали два человека. Водителя «семерки» госпитализировали с различными травмами, а 30-летней пассажирке «Шкоды» оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 0
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