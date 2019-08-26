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Житель Новомосковска застрелил сестру из обреза
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Новомосковска застрелил сестру из обреза

При обыске у мужчины нашли револьвер и запчасти от пистолета «ТТ».

Доказательства, собранные новомосковскими следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему местному жителю. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, он признан виновным незаконном обороте оружия и убийстве.

Установлено, что ночью 12 ноября прошлого года осужденный вместе с сестрой находился в квартире на проспекте Победы. Между родственниками произошел конфликт – мужчина взял обрез охотничьего ружья, зарядил его дробью и выстрелил сестре в шею и грудь. Несчастная скончалась на месте.

В ходе следствия выяснилось, что оружие обвиняемый купил за несколько лет до убийства и хранил у себя дома. Также у него был найден револьвер системы Нагана, рамка и затвор пистолета «ТТ», патроны. Суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 +2
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