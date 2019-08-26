Погода в Туле 27 августа: небольшой дождь и до +24 градусов

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер северо-западный: ночью 3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 8 до 13 градусов тепла, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.