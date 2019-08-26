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Погода в Туле 27 августа: небольшой дождь и до +24 градусов
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 27 августа: небольшой дождь и до +24 градусов

Синоптики обещают переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь (до 2 мм за сутки).

Ветер северо-западный: ночью  3-8 м/с, днём до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 8 до 13 градусов тепла, днём – от +19 до +24. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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