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Какие дома Тулы обесточат 27 августа

Какие дома Тулы обесточат 27 августа

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» отключат электроэнергию по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 54-а, 56,
  • ул. Ф. Энгельса, 99, 101,
  • ул. Л. Толстого, 85 к. 2, 87, 105,
  • ул. Бундурина, 47, 58-а, 56,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 20-б,
  • ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-4-й Горельские пр-ды,
  • ул. Энтузиастов, 2-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Мелиховская, 15, 17,
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45,
  • п. 1-й Западный: ул. Овражная, 2-95.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 0
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