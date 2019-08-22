ДТП с мотоциклом на ул. Оборонной: мотоциклист выехал на красный

Фото УГИБДД по Тульской области.

Вчера Myslo писал о ДТП, которое произошло в Туле на пересечении улиц Оборонной и Некрасова: столкнулись мотоцикл и «Лада Ларгус». В УГИБДД рассказали обстоятельства происшествия.