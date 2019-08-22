Фото УГИБДД по Тульской области.
ДТП с мотоциклом на ул. Оборонной: мотоциклист выехал на красный
УГИБДД раскрыло обстоятельства происшествия.
Вчера Myslo писал о ДТП, которое произошло в Туле на пересечении улиц Оборонной и Некрасова: столкнулись мотоцикл и «Лада Ларгус». В УГИБДД рассказали обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, 69-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda GL 1500CE, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».
В аварии пострадал мотоциклист. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
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