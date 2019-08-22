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Боец спецназа застрелил подозреваемого в Плавске: стали известны подробности ЧП
Фото: areasam.ru

Боец спецназа застрелил подозреваемого в Плавске: стали известны подробности ЧП

В отношении раненого подозреваемого возбудили дело.

По данным источника, в отношении мужчины, который выжил во время задержания со стрельбой в Плавске, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные группой лиц, в крупном размере).
 
По имеющейся на настоящее время информации, в автомобиле, по которому стрелял сотрудник спецподразделения полиции, находились жена обвиняемого и двое несовершеннолетних детей. От полученных ранений женщина скончалась, дети не пострадали. Все они — представители цыганского этноса из Белгородской области. 
Мужчине и женщине вменяют сбыт более 300 граммов наркотического вещества.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на прошлой неделе в Плавске Тульской области сотрудник специального подразделения правоохранительных органов застрелил подозреваемого.
 
Инцидент произошел в тот момент, когда стражи порядка задерживали предполагаемых сбытчиков наркотических веществ, которые передвигались на автомобиле. Во время остановки машины водитель попытался сбить бойцов спецподразделения и, предположительно, наехал на ногу одному из них. После этого сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем не менее двух на поражение.
 
От полученных ранений один подозреваемый скончался, а второй был госпитализирован.
 
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области, по факту применения бойцом спецподразделения оружия возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:40 +2
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Плавск

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