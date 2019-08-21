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У туляка в машине нашли партию «спайса»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

У туляка в машине нашли партию «спайса»

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали в Туле подозреваемого в незаконном наркообороте. По предварительным данным, которыми располагали полицейские, 27-летний мужчина мог распространять наркотики в городе, а также в соседних регионах.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в присутствии понятых при нем и в автомобиле, на котором передвигался мужчина, обнаружены свертки с веществом, похожим на наркотик.

Исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД, подтвердило, что подозреваемый хранил более 200 г синтетического наркотика — «спайса».

В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:17 +3
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