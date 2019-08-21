У туляка в машине нашли партию «спайса»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали в Туле подозреваемого в незаконном наркообороте. По предварительным данным, которыми располагали полицейские, 27-летний мужчина мог распространять наркотики в городе, а также в соседних регионах.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в присутствии понятых при нем и в автомобиле, на котором передвигался мужчина, обнаружены свертки с веществом, похожим на наркотик.

Исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД, подтвердило, что подозреваемый хранил более 200 г синтетического наркотика — «спайса».

В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.