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В Туле пчёлы оккупировали фонарный столб в жилом дворе
Фото Сергея Старикова.

В Туле пчёлы оккупировали фонарный столб в жилом дворе

Рой живет там уже две недели.

Во дворе дома № 80 на ул. Металлургов в Туле поселился рой пчёл. Место для обитания необычная городская семья выбрала нестандартное — это бетонный фонарный столб.

По словам местных жителей, медовые труженицы живут здесь около двух недель и пока никому не мешали.

Как стало известно Myslo, сотрудники «Тулгорэлектросетей» уже знают о жильцах фонарного столба и выезжали на место для осмотра.

Обычно это рой пчел с молодой маткой, который ищет себе новый дом. Такие убежища обычно бывают временными, после чего пчелки улетают в более надежное место. Но, как выяснилось, могут и остаться. И даже построить себе дом.

был случай

Ровно год назад в одном из Зареченских дворов на дереве прямо на детской площадке появилось пчелиное гнездо.

Жителям пришлось договариваться с частником, чтобы «выселить опасных соседей»: в Туле нет организации, которая уполномочена и готова ликвидировать осиные и пчелиные гнезда. Даже спасатели не могут помочь в этом жителям. Поэтому тулякам везде отказали.

Чаще всего в таких ситуациях людям идут на встречу фермеры-пчеловоды, которые соглашались забрать пчелиный рой себе.

Галерея
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 1
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 2
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 3
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 4
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 5
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 6
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 7
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 8
В Туле в фонарном столбе поселились пчелы, Фото: 9
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