В Туле пчёлы оккупировали фонарный столб в жилом дворе

Фото Сергея Старикова.

Во дворе дома № 80 на ул. Металлургов в Туле поселился рой пчёл. Место для обитания необычная городская семья выбрала нестандартное — это бетонный фонарный столб.



По словам местных жителей, медовые труженицы живут здесь около двух недель и пока никому не мешали.

Как стало известно Myslo, сотрудники «Тулгорэлектросетей» уже знают о жильцах фонарного столба и выезжали на место для осмотра.

Обычно это рой пчел с молодой маткой, который ищет себе новый дом. Такие убежища обычно бывают временными, после чего пчелки улетают в более надежное место. Но, как выяснилось, могут и остаться. И даже построить себе дом.

был случай

Ровно год назад в одном из Зареченских дворов на дереве прямо на детской площадке появилось пчелиное гнездо.

Жителям пришлось договариваться с частником, чтобы «выселить опасных соседей»: в Туле нет организации, которая уполномочена и готова ликвидировать осиные и пчелиные гнезда. Даже спасатели не могут помочь в этом жителям. Поэтому тулякам везде отказали.

Чаще всего в таких ситуациях людям идут на встречу фермеры-пчеловоды, которые соглашались забрать пчелиный рой себе.