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В Дубенском районе неделю ищут пропавшего мужчину

В Дубенском районе неделю ищут пропавшего мужчину

Владимир Васильевич Пермяков ушёл из дома и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 62-летнего жителя поселка Гвардейский Дубенского района Владимира Васильевича Пермякова, который 12 августа ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы тёмно-русые с проседью, короткие. Был одет в белый свитер на «молнии» сверху, чёрный пиджак, чёрные брюки и чёрные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(950)910-33-00 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:15 0
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Тульская областьДубенский район

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