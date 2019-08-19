В Дубенском районе неделю ищут пропавшего мужчину

Владимир Васильевич Пермяков ушёл из дома и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 62-летнего жителя поселка Гвардейский Дубенского района Владимира Васильевича Пермякова, который 12 августа ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы тёмно-русые с проседью, короткие. Был одет в белый свитер на «молнии» сверху, чёрный пиджак, чёрные брюки и чёрные ботинки.