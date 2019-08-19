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Рейд: в Туле незаконно торгуют арбузами и дынями
Фото Алексея Пирязева.

Рейд: в Туле незаконно торгуют арбузами и дынями

Какое за это может быть наказание? Читайте в нашей статье.

Сегодня, 19 августа, корреспонденты Myslo побывали на рейде по незаконной торговле с представителями управления по административно-техническому надзору (УАТН).

Сейчас как раз самый сезон для бахчевых, а также для овощей и фруктов, поэтому на улицах Тулы появилось много стихийных торговых точек. Конечно, это удобно — когда прямо возле твоего дома продают спелые арбузы или сочные дыни, но у всех ли продавцов есть документы на торговлю в этих местах?

Первая точка рейда — пересечение улиц Комсомольской и Арсенальной. Здесь овощи-фрукты продавал мужчина южной национальности. Сотруднику УАТН он никаких разрешающих документов на торговлю предоставить не смог. В отношении него составили административный протокол.

Следом мы отправились к торговой точке на ул. Пузакова, 46. И здесь та же ситуация — документации у торговца нет, да и вообще при оформлении протокола ему вдруг потребовался переводчик…

В это время мимо проходила одна из местных жительниц и очень возмутилась, что эту «точку» хотят прикрыть.

- Дайте людям работать! Это же удобно, когда возле дома продают свежие овощи! — сказала «заступница».

Напомним, что торговля в неразрешенных местах — это прямое нарушение статьи 9.1. Что за это грозит владельцу «бизнеса», рассказал начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.

Василий Ростовцев

- Подобные рейды проводятся ежедневно. Выявляются объекты, которые стоят без правоустанавливающих документов и осуществляют торговлю. Сотрудники УАТН составляют протокол об административном правонарушении. Санкции — штраф от 1000 до 5000 рублей для лиц, которые осуществляют торговлю. Владельцам вручаются уведомления о необходимости предоставления разрешительных документов или добровольном демонтаже указанных объектов. На шестой день после оформления протокола может быть осуществлено принудительное перемещение «точки».

Как отметили в пресс-службе администрации Тулы, по результатам торгов на территории города есть 42 участка, на которых могут быть размещены нестационарные торговые объекты с овощами, фруктами и бахчевыми культурами.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:54 −1
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